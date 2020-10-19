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Новую разновидность коронавируса выявили в Норвегии

Новости. Общество
23:30, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Норвежские медики обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

"Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность", – объяснил главный врач коммуны в городе Тронхейме Туве Росстад.

Как отметил специалист, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом. По мнению Расстада, число заболевших COVID-19 будет только расти по мере проведения тестов.

В минувшие выходные в Тронхейме зарегистрировали восемь новых больных, при этом семь из них – молодые люди старше 20 лет. Все переносят инфекцию в легкой форме.

На прошлой неделе стало известно, что около тысячи человек в Тронхейме отправили на карантин: большинство из них посещали местный клуб "Маленький Лондон". Власти утверждают, что ситуация в городе находится под контролем.

Всего с начала эпидемии в Норвегии коронавирусом заразились более 16,4 тысячи человек. Около двух месяцев назад суточный прирост составлял несколько десятков новых случаев. От осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончались 278 человек.

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Комментарии

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