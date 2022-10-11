Новую водовозную машину приобретут для поселка Карелии

Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов рассказал о решении проблем с обеспечением водой жителей Кемского района.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктора Россыпнова, вместе администрацией Кемского района постепенно решаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства, накопившиеся годами.

Так, району будут дополнительно выделены 6 млн рублей на замену 250 метров магистрального водопровода на шоссе 1-го мая.

«В результате будет устранена длительная утечка, потери на которой оцениваются в 1200 м3 воды в сутки. Напомню, что именно на этом участке прошлой зимой была серьезная авария, оставившая без воды жителей города», - пишет министр.

Кроме того, району выделены деньги на приобретение новой водовозной машины на базе «Камаза» ёмкостью 8 м3.

«Это позволит доставлять в Рабочеостровск за один рейс в два раза больше воды», - отметил Россыпнов.

Для очистки привозной воды будут установлены дополнительные фильтры. По словам главы Минстроя, фильтры уже закупили.

«На этой неделе завершится установление зоны санитарной охраны водоочистной станции. Это была большая, длительная работа и ее успешное завершение позволит продолжить проектирование водоочистной станции», - уверен министр.

При этом Виктор Россыпнов не скрывает, что ситуация с водой в Кемском районе оставляет желать лучшего.

«Вместе с тем, не могу не отметить, что новая администрация района работу на этом направлении активизировала, действует с толком и постепенно продвигается вперёд. Приветствую эту работу, ведь под лежащий камень вода не течёт, тем более вода, соответствующая санитарным нормам и правилам», - пишет министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Ранее сообщалось, водопровод и канализацию для коттеджных поселков в деревнях Карелии построят за счет бюджета.