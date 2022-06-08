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Новые амбулатории планируется построить в Прионежье

Новости. Общество
16:12, 05 Июля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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До конца года завершатся ремонтные работы в амбулаториях, расположенных в деревне Вилга и поселке Шуя Прионежского района Карелии.

Об этом стало известно на совещании по реализации программы первичного звена здравоохранения в Прионежском районе, которое провела вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник.

В нем приняли участие первый замминистра имущественных и земельных отношений Карелии Ольга Кучкова, глава районной администрации Григорий Шемет, глава Нововилговского поселения Людмила Кручинина, представители Прионежского филиала Республиканской больницы.



В 2023 году планируется капитально отремонтировать лечебное заведение в поселке Ладва-Ветка. Строительство новых амбулаторий в ближайшие годы запланировано в селе Деревянное, поселке Деревянка, поселке Ладва и поселке Новая Вилга. Часть земельных участков под размещение важных для жителей объектов здравоохранения уже определена.



«Выделение земли — это самый главный шаг для начала строительства. И, безусловно, хочется, чтобы амбулатории появились не на окраине населенного пункта, а как в Шелтозере — в центре поселка, что очень удобно для жителей», — отметила Ольга Шмаеник.



Отдельное внимание участники совещания уделили Новой Вилге, где проживают 2,5 тыс. человек и есть дефицит свободных участков. Сейчас врачебная амбулатория здесь находится в приспособленных помещениях. Для размещения нового здания требуется порядка 20 соток. Вице-спикер парламента Карелии предложила усилить межведомственное взаимодействие и на месте рассмотреть все возможные варианты для размещения амбулатории.

Ольга Шмаеник продолжит держать на контроле вопросы реализации программы первичного звена здравоохранения в Прионежском районе.

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