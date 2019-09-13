Новые баки для раздельного сбора мусор появились в Петрозаводске

Компания "Автоспецтранс" сообщила, где в столице Карелии появились новые контейнеры для раздельного сбора.

Накопители для сбора бумаги и картона объемом 4 куб.м., а также стекла и пластика объемом 2 куб.м. появились во дворах многоквартирных домов микрорайонов Древлянка, Соломенное, Октябрьский и Зарека, сообщает пресс-служба "Автоспецтранса".

В течение двух последних недель специалисты компании "Калипсо" расставили 20 контейнеров по следующим адресам: ул. Древлянка, 2, ул. Калинина,8, ул. Лесная,8, Первомайский пр.,52, Скандинавский пр-д., 10, Скандинавский пр-д 8 (спортплощадка), Скандинавский пр-д 9,11, ул. Павла Тикилайнена, 3, Лососинское ш. 21 кор. 7, ул. Труда, д. 6, пр. А. Невского 62.

Таким образом, на сегодняшний день во дворах МКД карельской столицы установлено уже 74 контейнера для раздельного сбора - в прошлом и начале этого года компания "Калипсо" разместила на Древлянке 54 накопителя.

""КАЛИПСО" будет заниматься и обслуживанием данных контейнеров. Их содержимое будет вывозиться в ангар на ул. Заводской на сортировочную линию. После сортировки и подготовки отходов к отправке (очистка, разделение по фракциям и прессование по кипам весом 300 кг) вторсырье будет транспортироваться за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия", - сообщает "Автоспецтранс".