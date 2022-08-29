Новые данные о явке на выборах в Карелии опубликовала ЦИК

На выборах главы Карелии и органов местной власти по данным на 15.00 10 сентября, проголосовали 14,39% избирателей или 72 665 человек.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

10 и 11 сентября в республике продолжаются выборы Главы Карелии, а в 11 муниципалитетах — в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сортавальском районах и Суоярвском муниципальном округе — проходят выборы депутатов и глав поселений местных органов власти.

Избирательные участки открыты в республике сегодня, в субботу 10 сентября, до 20 часов. Голосование продолжится в воскресенье, 11 сентября.