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Новые электросети строят внутри старых микрорайонов Петрозаводска

Новости. Общество
12:05, 28 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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"ОРЭС-Петрозаводск" установило две новые подстанции на старой Кукковке и в Соломенном, чтобы разгрузить старые сети.

В рамках инвестиционной программы, на которую в этом году выделено около 69 млн рублей, сетевая компания "ОРЭС-Петрозаводск" стала строить сети не там, где возводятся новые жилые комплексы, а внутри старых районов. Так, в этом году большие работы идут на старой Кукковке и в Соломенном. Там уже установлены две трансформаторные подстанции.

"Когда строился частный сектор, он не был рассчитан на серьезные нагрузки, которые бывают зимой при включении в домах обогревателей. С подключением новых подстанций качество напряжения будет иным. Уже этой зимой жители старой Кукковки и Соломенного почувствуют положительные изменения", – рассказал исполнительный директор "ОРЭС-Петрозаводск" Александр Болдырев.

Как отметил Болдырев, инвестиционная программа "ОРЭС-Петрозаводск" долгосрочная. Она утверждается на 5 лет, но корректируется в зависимости от обстановки в городе. Когда энергетики видят, что в каком-то из микрорайонов возникают проблемы, перебои с электроэнергией, они вносят изменения в программу.

"Весной и летом было много жалоб от жителей Перевалки. В рамках нашей производственной программы, которая включает обслуживание сетей, текущие и капремонты, и совместной работы с МУПом "Петрозаводские энергетические системы" мы закладываем деньги на замену существующих кабельных линий – нужно поменять 5 км. Это почти 16 млн рублей. А уже в рамках инвестпрограммы мы используем возможность запитать этот микрорайон от другого центра питания. Для этого необходимо проложить кабельную линию на 0,5 км и иметь определенное кольцо, резервную связь с другими подстанциями. И это закладываем в программу, которую согласовываем с Минстроем. В следующем году хотим построить линию, чтобы на Перевалке не было проблем с отключением электроэнергии", – говорит технический директор предприятия Денис Несмачный.

По словам руководителей "ОРЭС-Петрозаводск", сетевой компания проведена большая работа по подготовке к зимнему периоду. Чтобы петрозаводчане были обеспечены стабильным электроснабжением, приведены в порядок 40 трансформаторных подстанций, 85 кабельных шкафов, заменены более 100 опор и несколько километров кабельных линий. Проведен дорогостоящий капремонт силового трансформатора на фидерной подстанции, от которой запитаны жилые дома на Кукковке, Республиканский перинатальный центр и Президентское кадетское училище.

"В год столетия республики в Петрозаводске идут масштабные работы по благоустройству в различных районах. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда подрядчики в разных районах города приступили к ремонтам. К сожалению, не все подрядчики добросовестно подошли к реализации проектов с точки зрения производства земляных работ. Не все согласовывают эти работы или согласовывают их не в полном масштабе. Не все стремятся выполнять требования по защите существующих кабельных линий. За лето нам порвали 15 кабельных линий. Понятно, что жизни эти порывы сетям не прибавляют. При повреждении кабельной линии отключается не одна, а десяток подстанций. Целые микрорайоны остаются без света. Но мы стараемся оперативно устранить проблему, предъявляя затем санкции к нерадивым подрядчикам. Кроме того, мы успешно сумели выстроить отношения с Администрацией города по данному вопросу. При личном участии заместителя Главы Андрея Бекелева были организованы мероприятия, позволившие оптимизировать финансовые и временные затраты для производства работ по благоустройству нашего города без ущерба для энергообъектов. Справедливости ради надо сказать, что есть подрядчики, которые очень щепетильно подходят к производству работ, обеспечивая защиту и сохранность сетей ", – отметил Александр Болдырев.

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