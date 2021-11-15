Новые фонари появились на лыжной трассе города в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске появилось новое освещение на территории спортивной школы.

Новое освещение установлено на территории Медвежьегорской спортивной школа имени Ф. М. Терентьева. Об этом сообщил главы администрации Медвежьегорского района Максим Антипов в соцсети.

«При содействии администрация Медвежьегорского района организовано освещение лыжной трассы на территории МБУ „Медвежьегорская спортивная школа имени Ф. М. Терентьева“. Установлены новые фонарные столбы, обновлена проводка и светильники», — рассказал он.

Максим Антипов также сообщил, что установлено дополнительное освещение спортивных площадок в Железнодорожном парке Медвежьегорска.

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