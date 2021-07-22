Новые гранты будут выдавать малому и среднему бизнесу

«Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку. Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за этих временных региональных ограничений», — сказал Решетников.

О размерах грантов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».