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Новые гранты будут выдавать малому и среднему бизнесу

Новости. Общество
08:53, 23 Июля 2021
фото: pixabay

Министр экономического развития Максим Решетников предложил дополнительно выдавать безвозмездные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность приостанавливается из-за действия коронавирусных ограничений.

С таким предложением он выступил на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24». 

«Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку. Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за этих временных региональных ограничений», — сказал Решетников.

О размерах грантов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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