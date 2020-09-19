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Новые кустарники высадили в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:20, 20 Сентября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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В администрации Петрозаводска рассказали, какие работы ведутся по уборке и благоустройству города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, техника и мобильные бригады поддерживают чистоту городских парков, скверов, бульваров, аллей, детских площадок и лестничных спусков.

С наступлением осени подрядчик усилил работы по содержанию общественных территорий карельской столицы. В рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" ежедневно сгребает опавшую листву, убирает и вывозит мусор, подметает элементы пешеходной инфраструктуры. Техника и мобильные бригады работают в разных районах города.



 На прошедшей неделе сотрудники комбината пропалывали клумбы в Губернаторском саду и на Советской площади. На площади Ленина и в сквере у мемориала «Вечный Огонь» формовали кустарники. На набережной Ла-Рошель измельчали остатки мелкой поросли после санитарной расчистки территории.

Декоративные кустарники высадили в парке 70-летия Победы и в районе цветника на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта. На Онежской набережной появились японские спиреи, а в парке Победы – спиреи и калины.



 На аллеях Дружбы и Отцов на Ключевой, а также на улице Ровио на Кукковке выкашивали траву на газонах. На улицах Мелентьевой, Зайцева и в районе мемориала Великой Отечественной войны в Соломенном велась санитарная обрезка с «посадкой на пень». Такой способ обрезки стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и восстанавливает живую изгородь.

Работы контролировались специалистами комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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