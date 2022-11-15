Новые квартиры скоро получат почти 2 тыс. семей, живущих в аварийных домах в Карелии

Министерство строительства Карелии планирует полностью завершить в 2023 году программу расселения домов, признанных аварийными до 2017 года.

Об этом сообщил на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, сейчас уже идет строительство домов, где получат квартиры 1,3 тыс. семей.

«Два дома — в Пиндушах и на улице Белинского в Петрозаводске — мы планируем ввести в эксплуатацию до конца этого года. Еще два начинаем строить сейчас — это дом на 155 квартир в Суоярви и на 18 квартир в поселке Шуе», — сказал министр.

Остальные 400 квартир планируется выделить в домах, которые будут сданы в эксплуатацию до конца следующего года.

Ранее по этой программе было расселено 2090 семей, а их общая численность к концу 2023 года достигнет 3823 семьи.

С 2024 года начнется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В списке насчитывается 4403 таких дома.