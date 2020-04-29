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Новые квартиры в Карелии выросли в цене

Новости. Общество
09:54, 30 Апреля 2020
фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Стоимость новых квартир в Карелии в первом квартале 2020 года выросла по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата о ценах на жилье.

По сравнению с предыдущим кварталом квартиры в новостройках подорожали на 0,7%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года – на 2,5%. В результате средняя стоимость квадратного метра достигла 51535 рублей.

Как изменились цены на разные типы квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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