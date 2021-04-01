"Новые люди" помогут создать сервис по поиску потерявшихся животных в Карелии

Карельское отделение партии "Новые люди" наградило победителей регионального конкурса "Марафон идей".

По словам руководителя регионального отделения партии Сергея Усатенко, на конкурс поступило более 150 заявок от жителей Петрозаводска и районов республики. В финал вышли 8 проектов. Три из них были признаны лучшими.

Третье место завоевал проект, предложенный Еленой Беловой по созданию городского портала поиска пропавших и найденных животных. На сайте будут размещаться объявления о пропавших кошках и собаках.

"Каждый год на улицах Петрозаводска находят сотни питомцев. Пользователи сервиса смогут выложить объявления с подробным описанием, характеристиками животных, указанием адреса, фото и видео. Так в Петрозаводске будет формироваться единая городская база пропавших и найденных питомцев", - рассказала Елена Белова.

Второе место жюри конкурса присудило проекту Сергея Богма "Карелфорния Beach" по приведению в порядок пляжа в районе Пески. В рамках проекта планируется очистить популярное место отдыха горожан от мусора, установить контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов и обустроить площадку для пляжного волейбола.

А победителем конкурса стал проект по строительству детской игровой площадки, предложенный Юрием Кушниром. По его словам, он живет в микрорайоне Древлянка, который испытывает острую нехватку детских площадок.

"Мы имеем старое советское наследство – большие дворы, в которых вся инфраструктура – это "турники" для выбивания ковров и пара лавочек. А детские площадки зачастую такие, что дети могут с горки скатиться прямо в лужу. Я это говорю как отец двоих детей, который возит с Древлянки своих детей в другие районы, чтобы они могли там погулять. Я думаю, что если этот проект реализовать, это будет хорошим толчком для развития детской инфраструктуры", - считает Юрий Кушнир.

Победители конкурса получили сертификаты, за счет которых они смогут реализовать свои проекты.

По словам секретаря регионального отделения партии "Новые люди" в Карелии Сергея Усатенко, поддержку партии получат не только победители, но и другие участники конкурса.

В числе финалистов было немало интересных проектов. Например, предлагается построить в городских парках крытые беседки со столами для настольных игр, а рядом со студенческими общежитиями обустроить спортивные площадки. Еще одна идея заключается в том, чтобы придать национальный колорит набережной Онежского озера. Для этого планируется перевести названия установленных там скульптур на карельский язык.

Конкурсы "Марафон идей", организованные партией "Новые люди" прошли не только в Карелии, но и во многих регионах России. Сбор заявок проходил на сайте конкурса с 12 февраля по 12 марта. За месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок.

- Наш конкурс показал, что в Карелии много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, - добавил Сергей Усатенко. - Марафон идей убрал барьеры между инициативными людьми и политиками. Мы видим реальную картину в стране, и в частности в Карелии. И это не отвлеченные мнения чиновников, а то, что действительно волнует людей. Мы изначально рассчитывали на отклик большого количества увлеченных людей с горящими глазами. Так и получилось! Спасибо всем участникам!