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"Новые люди" предложили исключить из школьного питания антибиотики и гормоны роста

Новости. Общество
10:23, 01 Апреля 2021
фото: © "Новые люди"
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Партия "Новые люди" инициировала изменения в системе школьного питания, чтобы исключить из рациона детей трансжиры, продукты с содержанием гормонов роста, антибиотики и повышенное количество сахара.

Об этом сообщили участники организованного партией заседания "круглого стола", посвященного качеству школьного питания.

В рамках реформы предлагается проведение прямых закупок продуктов каждой школой под строгим контролем родителей. Это поможет не только обеспечить качество, но и снизить цены на питание, поскольку исключит коррупционную составляющую. Кроме того, необходимо возобновить работу школьных кухонь: только свежеприготовленная еда может считаться по-настоящему здоровой. Раздавать еду предлагается в формате "шведского стола".

"В большинстве школ Петрозаводска питание готовят не штатные повара, а работники фирм на аутсорсинге. Не исключено, что деньги, которые выделяются на питание школьников они стараются расходовать как можно экономнее, и выбирают продукты подешевле, – считает руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Карелии Сергей Усатенко. – На тарелки учеников попадают не самые аппетитные блюда. Школьники не уроки слушают, а урчание своего пустого желудка, конечно им уже не до знаний, не до развития. А из-за нерационального питания есть риск появления хронических заболеваний.   "Новые люди" предлагают программу оздоровления детского питания в школах. Ее мы будем продвигать на государственном уровне".

Участвовавший в обсуждении доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что переизбыток вредных веществ наносит наибольший урон именно детскому организму.  По его словам, помимо широкого спектра хронических болезней, это усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. В свою очередь, повышенный уровень кортизола – гормона стресса – является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

"По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать. Основная причина – неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара – не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого "соревнования" и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире", – сказал лидер партии Алексей Нечаев Нечаев.

Руководитель проекта "Здоровое питание – детям" Елена Нечаева отметила, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

"Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении. Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой", – пояснила Нечаева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ио
2021-04-01 11:29:46
Очередная партия-спойлер для едра. Сейчас людям башку запудряд, заманят на псевдовыборы, а едро в мутной водичке останется при власти.
наташка
2021-04-01 10:28:42
Очередные агрекалчнутые бездельники пустозвонят и ручонками жестикулируют.
Гость
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