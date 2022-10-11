Новые медицинские специалисты в Карелии получили 53 миллиона рублей в 2022 году

По программе «Земский доктор» в нынешнем году в районах Карелии трудоустроились 37 медиков.

Как сообщил глава Минздрава Карелии, в 2022 году по программе «Земский доктор» в районы Карелии приехали 37 специалистов — 30 врачей и 7 медработников со средним профессиональным образованием.

«В районах республики трудоустроились 7 участковых терапевтов, 5 акушеров-гинекологов, 4 анестезиолога-реаниматолога, врачи ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики, неврологи, онкологи, офтальмологи, психиатры, дерматовенерологи, хирурги, ортопеды, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры и медицинские сестры ФАПов», — перечислил Михаил Охлопков специалистов на своей странице в соцсети.

Новые медики прибыли в районы Карелии из Дагестана, Башкирии, Мордовии, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Кировской, Калининградской областей, из Москвы, Петрозаводска, Приморского края. Им была предоставлена единовременная выплата — от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Всего на эти цели в 2022 году ушло 53 миллиона рублей.

«Но медики из других регионов продолжают приезжать к нам в республику, поэтому Минздрав Карелии обратился в Минздрав России с просьбой о выделении дополнительных средств и получил поддержку федерального ведомства. Карелия получит до конца года дополнительно еще 14,5 миллиона рублей. Это позволит предоставить выплаты 14 медицинским работникам. Мы направили также заявку на финансирование программы в следующем году — на 60 миллионов рублей», — отметил Михаил Охлопков.