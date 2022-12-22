Новые места концентрации ДТП появились в Петрозаводске

Количество дорожных аварий на некоторых улицах Петрозаводска увеличилось в уходящем году.

Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Петрозаводску Александр Дышаев на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города.

По словам Дышаева, в течение года были ликвидированы выявленные ранее места концентрации ДТП, однако зафиксированы новые. В их числе перекресток улиц Гоголя и Анохина, а также пересечение Первомайского проспекта с улицами Мелентьевой и Шотмана. По мнению комиссии, первое место необходимо оборудовать светофорами, а во втором — установить дублирующие знаки и сделать реконструкцию светофорного объекта.

По словам заместителя мэра Петрозаводска Юлии Мизинковой, установка дублирующих знаков произойдет в начале следующего года, а новые светофоры появятся позже при наличии финансирования.

В 2022 году в Петрозаводске заработал светофор на перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе, обустроены пять нерегулируемых пешеходных переходов, установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» на участках шести улиц.