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Новости. Общество
10:39, 07 Августа 2018

Новые мусоровозы будут работать в трех районах Карелии

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Дополнительная техника была приобретена для работы в Муезерском, Пряжинском и Пудожском районах, сообщили в "Автоспецтрансе".

Два новых мусоровоза "КамАЗ" с боковой загрузкой и объемом кузова 18 куб. м. запущены по разработанным схемам сбора ТКО для работы в Ледмозерском и Ругозерском сельских поселениях, а также в Муезерском городском поселении. В настоящее время оператор "Актив-Про" проводит пробные рейсы для выявления объемов собираемого мусора, расчета времени стоянки транспорта и количества необходимых контейнерных площадок.

Мусоросборочная машина с таким же объемом кузова была приобретена и для работы в Пудоже, а в Пряжинском районе дополнительно вышел на линию мусоровоз "МАЗ", который берет на борт 24 куба ТКО. Еще один приобретенный мусоровоз с объемом кузова 24 куб.м. уже работает в Пудоже. Планы по покупке техники есть у оператора, работающего в Лоухском районе.

Кроме того, исполнители услуги по транспортированию ТКО на сегодняшний день приобрели около 500 дополнительных контейнеров, которые установлены и продолжают устанавливаться в Пряжинском, Олонецком, Лоухском, Пудожском, Суоярвском, Кемском и Лахденпохском районах.

Добавим, что с приходом регоператора количество открытых контейнеров старого образца стало уменьшаться. Планируется постепенное их сокращение и замена на новые, более удобные в эксплуатации, с крышкой и колесиками.

Наличие на контейнерных площадках необходимого количества исправных контейнеров, транспортировка отходов мусоровозами, отвечающими всем техническим требованиям и требованиям безопасности - одно из условий качественного исполнения услуги "обращение с ТКО", а также реализации "мусорной реформы" в Карелии. Исполнение этих обязанностей включено в договоры, заключенные между региональным оператором и операторами в районах.

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