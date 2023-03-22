Новые поезда пойдут в Абхазию и Крым

Сочи и Гагру свяжет электричка «Ласточка».

Добраться до Абхазии станет проще этим летом. В Гагру из Сочи пойдет электричка «Ласточка». В штатном режиме запустить состав из пяти вагонов планируется к началу лета.

Пока на курорт можно добраться поездами: Москва–Сухум– Москва, Санкт-Петербург–Сухум–Санкт-Петербург, Самара– Сухум–Самара и Туапсе–Гагра–Туапсе.

Также РЖД запускает два новых поезда в Крым. Их расписание знает проект «Жизнь и кошелек».