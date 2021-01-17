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Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в Карелии вдвое

Новости. Экономика
14:04, 18 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Известный карельский эколог и лесовод Александр Марковский считает, что переход республики на лесохозяйственный цикл способен покончить с рубками нетронутой тайги.

С 1 января в России вступили в силу новые правила заготовки древесины, лесовосстановления и ухода за лесами, а также формы и порядок подачи лесной декларации. Все эти документы подверглись изменениям в рамках "регуляторной гильотины", которую федеральное правительство запустило в прошлом году в лесном хозяйстве. Как заявил в интервью "Столице на Онего" известный в республике эколог и лесовод Александр Марковский, переход арендаторов карельского лесфонда на лесохозяйственный цикл позволит увеличить ежегодный объем заготовки древесины вдвое.


Александр Марковский. Фото: Валерий Поташов

"При переходе на лесохозяйственный цикл у нас появится лесное хозяйство во вторичных лесах, которые до этого особо не использовались, и это существенно сокращает срок получения из них ликвидной древесины. Это означает, что ежегодный объем лесозаготовки в Карелии может вырасти в 2-2,5 раза, потому что, по оценке экспертов, которые готовили нормативы для нашего региона, потенциал средневозрастных насаждений в республике очень высок, - сказал Марковский - Кроме того, я бы отметил не менее важное обстоятельство: при лесохозяйственном цикле у лесопользователя нет необходимости уходить на какие-то далекие участки, где еще сохранились ценные малонарушенные леса. Это может вообще снять вопрос с заготовкой древесины в нетронутой тайге, что постоянно вызывало социальные и экологические конфликты". 

Читайте подробнее в статье "Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-18 15:52:56
Вторичные леса, это же молодые леса, а их пустят под корень. Это разве разумная политика??? Ничего святого!!!!
Изя
2021-01-18 16:02:31
zanoza, и вот что с этими идидотами делать ? Не понимаю совсем ))) :)
zanoza
2021-01-18 16:13:41
Изя, так не они идиоты, а мы, потому как позволяем это делать своим аморфным поведением. Возмутилась только жалкая кучка людей Пудожского района , остальные живут по принципу - ничего не знаю, моя хата с краю. Потом удивляемся , что лесов не осталось совсем. Там где раньше собирали грибы и ягоды, одни пеньки остались.
Изя
2021-01-18 16:44:21
zanoza, Да уж , население ни к чёрту , чистый плебс . Ни мнения , ни позиции , ни собственного достоинства . Выродился практически русский народ ))) :)
Михаил
2021-01-18 15:20:02
Эх, дорубим все вокруг городов и поселков Карелии. Выйду в лес я погулять далеко меня видать! Забыл написать - оставим 50 метров вдоль федеральных и республиканских дорог, а так же вдоль водных объектов.
однозначно
2021-01-18 14:27:37
Каким боком он лесовод ? Всего лишь какой-то блогер и не более того. А рубки ухода, которыми он занимается, ибо голод не тетка, даже школьник на каникулах может выполнить.
Гость
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