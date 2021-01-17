Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в Карелии вдвое

Известный карельский эколог и лесовод Александр Марковский считает, что переход республики на лесохозяйственный цикл способен покончить с рубками нетронутой тайги.

С 1 января в России вступили в силу новые правила заготовки древесины, лесовосстановления и ухода за лесами, а также формы и порядок подачи лесной декларации. Все эти документы подверглись изменениям в рамках "регуляторной гильотины", которую федеральное правительство запустило в прошлом году в лесном хозяйстве. Как заявил в интервью "Столице на Онего" известный в республике эколог и лесовод Александр Марковский, переход арендаторов карельского лесфонда на лесохозяйственный цикл позволит увеличить ежегодный объем заготовки древесины вдвое.



Александр Марковский. Фото: Валерий Поташов

"При переходе на лесохозяйственный цикл у нас появится лесное хозяйство во вторичных лесах, которые до этого особо не использовались, и это существенно сокращает срок получения из них ликвидной древесины. Это означает, что ежегодный объем лесозаготовки в Карелии может вырасти в 2-2,5 раза, потому что, по оценке экспертов, которые готовили нормативы для нашего региона, потенциал средневозрастных насаждений в республике очень высок, - сказал Марковский - Кроме того, я бы отметил не менее важное обстоятельство: при лесохозяйственном цикле у лесопользователя нет необходимости уходить на какие-то далекие участки, где еще сохранились ценные малонарушенные леса. Это может вообще снять вопрос с заготовкой древесины в нетронутой тайге, что постоянно вызывало социальные и экологические конфликты".

Читайте подробнее в статье "Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс".