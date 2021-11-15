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Новые предприятия открыли производство в технопарке в Петрозаводске

Новости. Экономика
15:22, 28 Декабря 2021
фото: © Людмила Корвякова

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Еще три карельские компании стали резидентами первого в России технопарка по камнеобработке «Южная Промзона».

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Доступ к высококлассному оборудованию и право льготной аренды производственных помещений получили ООО «Акцент», ООО «Торговый дом «Балтик-Гранит» и ООО «ТК «Горизонт», — написал губернатор.

Теперь в технопарке работают 7 предприятий.

«Карелия всегда славилась своим камнем. И обрабатывать его нужно здесь, у нас. Для этого в технопарке созданы все условия. Более того, готовы брать камень из других регионов — новые мощности это позволяют», — добавил Парфенчиков.

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Комментарии

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Hoвый
2021-12-28 15:33:03
Опять нытикам новогоднее настроение испортили :)
Гость
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