Новые психоактивные вещества активно проникают в Карелию

Информация об этом появилась в информационно-аналитической записке о результатах деятельности органов внутренних дел за 2019 год.

За год было выявлено 613 преступлений, связанных с обором наркотиков. У нарушителей изъяли более килограмма наркотических веществ.



Одним из проблемных вопросов продолжает оставаться активное распространение на территории республики "новых психоактивных веществ", сбыт которых осуществляется бесконтактным способом.



В 2019 году пресечена деятельность одного преступного сообщества и 28 преступных групп, торговавших наркотиками в интересах интернет-магазинов. Выявлено 73 человека, входивших в состав данных групп.

Ранее юная жительница Карелии попалась на торговле амфетамином.