Юная жительница Карелии попалась на торговле амфетамином

Женщина пыталась продать наркотик в Костомукше, сообщили в МВД Карелии.

Костомукшанка написала знакомому сообщение в одном из мессенджеров и предложила купить у нее амфетамин. Собеседник согласился и пришел на сделку.

23-летняя девушка передала мужчине более 1,4 грамма психотропного вещества. А в ее квартире полицейские изъяли приспособления для потребления наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд.



Девушке грозит от 10 до 20 лет.

Ранее жителя Карелии приговорили к пяти годам колонии за торговлю гашишем.