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Новые спортивные залы появятся в универмаге "Карелия" (ФОТО)

Новости. Спорт
15:34, 13 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Продолжается развитие спортивно-оздоровительного центра в универмаге "Карелия", сообщили в городской администрации.

Ранее под эти цели были переоборудованы помещения третьего этажа здания на улице Кирова, 2. В настоящее время работы по устройству спортивных площадей активно идут и на втором этаже.



Ремонт осуществлялся ПМУП "Агентство городского развития", в чьем ведении находится здание, за счет средств, полученных от аренды торговых площадей универмага.

На третьем этаже спортивные залы занимают около 1000 квадратных метров. Помещения предназначены как для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, так и для мастер-классов, соревнований по боксу и единоборствам. На втором этаже занятия можно будет проводить еще на 1600 квадратных метрах.



По завершению ремонта будет приниматься решение, какие секции разместятся в этих помещениях.

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Комментарии

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кир
2020-08-13 16:12:36
Типография раньше была. Заноза ещё не знает об этом.
однозначно
2020-08-13 15:51:00
Привет алиханову :)
Гость
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