Новые спортивные залы появятся в универмаге "Карелия" (ФОТО)

Продолжается развитие спортивно-оздоровительного центра в универмаге "Карелия", сообщили в городской администрации.

Ранее под эти цели были переоборудованы помещения третьего этажа здания на улице Кирова, 2. В настоящее время работы по устройству спортивных площадей активно идут и на втором этаже.





Ремонт осуществлялся ПМУП "Агентство городского развития", в чьем ведении находится здание, за счет средств, полученных от аренды торговых площадей универмага.

На третьем этаже спортивные залы занимают около 1000 квадратных метров. Помещения предназначены как для тренировок любителей и профессионалов всех возрастов, так и для мастер-классов, соревнований по боксу и единоборствам. На втором этаже занятия можно будет проводить еще на 1600 квадратных метрах.





По завершению ремонта будет приниматься решение, какие секции разместятся в этих помещениях.