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Новые спортзалы откроют в пустующем здании в центре Петрозаводска

Новости. Общество
16:12, 10 Сентября 2020
фото: Адмнистрация Петрозаводска
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Двухэтажное здание на проспекте Ленина, 1 А перепрофилируют под залы для занятий спортом.

В пустующих помещениях, переданных в хозяйственное ведение муниципальному предприятию "Агентство городского развития", началась реконструкция, сообщили в администрации города.

Как отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, проинспектировавшая ход реконструкции на проспекте Ленина, 1 А, здание находится в плачевном состоянии и нуждается в хорошем косметическом ремонте.

"Капитальное его состояние соответствует норме. После ремонта объект станет востребованным спортивным комплексом в центре города", - считает Ирина Мирошник.

Общая площадь для размещения двух спортивных залов, раздевалок, душевых, сауны с бассейном составляет 600 кв. м. Многое уже имеется в наличие и лишь нуждается в ремонте. В здание есть и раздевалки, и сауна, и два бассейна на разных этажах. Пространство под будущие залы расширят.

"Я уверена в положительном результате, потому что у нас уже есть замечательный опыт перепрофилирования помещений под спортивные нужды, – отметила Ирина Мирошник. – Деятельность Агентства городского развития уже принесла ощутимые плоды. Ещё три года назад и представить было сложно, что "Карелия-Маркет" получит второе дыхание в виде объекта преимущественно социально-спортивной инфраструктуры. Сейчас же в нём с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Причём бюджет не потратил на это ни копейки. Как мы и предполагали, площадка сама зарабатывала деньги от аренды торговых залов. На них и отремонтировали внутренние помещения. Здание на проспекте Ленина предприятие также намерено обновить за счёт собственных доходов. Соответственно нагрузки на бюджет не будет".

Ремонт на Ленина, 1 А выполняют за счёт средств, заработанных от аренды торговых площадей в Универмаге "Карелия". "Агентство городского развития" планирует завершить большую часть работ уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске обновят стадион "Юность".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-10 16:37:04
Свинарник. Судя по фотографии бассейной ямы и предыдущим клиентам там всё хламидиозом пропитано.
ПлачУ и ПлАчу
2020-09-10 16:34:59
идиотизм цветет. Снесите эти руины и сделайте парковку!
Гость
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