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Новые виды штрафов могут появиться по инициативе ГИБДД

Новости. Общество
08:53, 26 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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ГИБДД подготовила проект постановления правительства, в котором предлагается ввести новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня автомобилист может получить штраф от 500 рублей или лишиться прав.

По данным издания,  ГИБДД впервые предложила наказывать за отсутствие в машине противосолнечных козырьков и подушек безопасности и за предметы, закрывающие водителю обзор, например, видеорегистраторы. Не будет считаться нарушением, если регистратор будет установлен за зеркалом заднего вида или встроен в него, не мешая обзору.

О других штрафах, которые хочет ввести ГИБДД, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-04-26 10:04:04
Водители вазовской классики трепещите. За отсутствие подушек безопасности хоть каждый день стружку снимай и пофиг, что конструктивно они не предусмотрены ибо бюджету деньги нужны.
User
2021-04-26 09:55:41
Очередная бредовая идея из разряда штрафов за букву "Ш" - пользы для БД ноль, но кормушка. Постоянно езжу с видеорегистратором на лобовом стекле. Обзору он никак не мешает.
И как, интересно, на дороге будут проверять наличие подушек безопасности? shocked:
nae
2021-04-26 09:59:22
User, наверное бампер пинать будут, чтобы сработали :)
User
2021-04-26 10:09:35
nae, ага, и если не сработают, оштрафуют за отсутствие подушек, а если сработают - за деформированный бампер. Профит по любому. :)
nae
2021-04-26 09:35:43
И по каким критериям, интересно, будет устанавливаться факт ограничения обзора видеорегистратором? На глазок или "я так решил"?
udo
2021-04-26 09:29:57
Не верю, чтобы гаишники были кристальными в стране с полудикими людьми радостно откупающимися от наказаний.
наташка
2021-04-26 09:18:05
Давно пора
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