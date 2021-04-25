Новые виды штрафов могут появиться по инициативе ГИБДД

ГИБДД подготовила проект постановления правительства, в котором предлагается ввести новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».
Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня автомобилист может получить штраф от 500 рублей или лишиться прав.
По данным издания, ГИБДД впервые предложила наказывать за отсутствие в машине противосолнечных козырьков и подушек безопасности и за предметы, закрывающие водителю обзор, например, видеорегистраторы. Не будет считаться нарушением, если регистратор будет установлен за зеркалом заднего вида или встроен в него, не мешая обзору.
О других штрафах, которые хочет ввести ГИБДД, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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