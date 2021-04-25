Новые виды штрафов могут появиться по инициативе ГИБДД

По данным издания, ГИБДД впервые предложила наказывать за отсутствие в машине противосолнечных козырьков и подушек безопасности и за предметы, закрывающие водителю обзор, например, видеорегистраторы. Не будет считаться нарушением, если регистратор будет установлен за зеркалом заднего вида или встроен в него, не мешая обзору.

О других штрафах, которые хочет ввести ГИБДД, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».