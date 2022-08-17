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Новые законы: что изменится для россиян в сентябре

Новости. Общество
00:10, 28 Августа 2022
фото: Столица на Онего

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал изменения в законодательстве, которые вступят в силу в сентябре.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, вступающих в силу 1 сентября 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в России появится свой магазин приложений для отдельных видов технически сложных товаров, в том числе для смартфонов. Как утверждается, нововведение поможет противодействовать антироссийским санкциям и позволит россиянам скачивать программы.

Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете получит соответствующую пометку. Участников рынка обяжут передавать сведения о рекламных кампаниях в единую систему учета.

Еще одна мера касается защиты персональных данных россиян. Теперь покупателю не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. За нарушение правовой нормы будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Это позволит оградить людей от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок.

Кроме того, с 1 сентября условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законом, станут ничтожными и не будут применяться в судах.

С начала осени учителям в школах не нужно будет заполнять лишние документы и отчеты. У них появится больше времени для непосредственной работы с учениками.

Также дети с ограниченными возможностями, обучающиеся в школах и организациях среднего профессионального образования, будут бесплатно получать двухразовое питание, а инвалиды I, II и III групп смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Другой закон обяжет управляющие компании принимать решение только с 50 процентами и более голосов на собрании собственников многоквартирного дома, когда ранее решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников.

Еще одна правовая норма предусмотрит целевое использование средств от уплаты штрафов за экологические преступления на ликвидацию причиненного окружающей среде вреда.

В России с сентября появится реестр доноров костного мозга. Добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Осенью также вступит в силу закон, направленный на борьбу с микродолями в квартирах, которые в перерасчете на метры не смогут быть менее шести «квадратов» на каждого собственника. Суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершит без согласия другого сделки по продаже владения на невыгодных условиях.

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