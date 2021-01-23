Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще два пациента

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

"В Республиканской инфекционной больнице скончались мужчина 1940 года рождения и женщина 1949 года рождения. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 236 человек. Из этого числа заболели 227 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 278 человек.





