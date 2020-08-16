Новые жилые комплексы в Петрозаводске начинают активно принимать новоселов

Почти в каждом районе города есть новый жилищный комплекс, который либо заселяется, либо заселение планируется в ближайшем будущем. Итак, Вы обладатель квартиры с чистовой отделкой. Как реализовать квартиру мечты?

Профессионалы рекомендуют ремонт в квартире начинать с туалета и ванной комнаты. Для получения нужного результата, важно сразу представлять, что должно получиться в итоге. При возникновении трудностей можно обратиться к дизайнеру. Он предложит решения, учитывая все нюансы в работе, такие как, архитектурные особенности помещений, расчет инженерных коммуникаций и прочее. После этого можно переходить к поиску и покупке нужных материалов.

При отделке туалета и ванной комнаты необходимо учитывать ряд требований, которые не рекомендуется избегать из соображений комфорта, удобства, эстетики и здоровья жильцов. Сейчас на строительном рынке существует огромное количество материалов для ремонта и обустройства ванных комнат. Перед тем как определиться с теми или иными материалами, советуем хорошенько изучить сферу применения, свойства, а также проконсультироваться со специалистами.

В помещениях с повышенной влажностью профессионалы рекомендуют применять керамогранит. Он зарекомендовал себя как качественный и надежный материал, при этом соотношение цены и качества весьма впечатляет по сравнению с аналогами. Керамогранит становится популярен с каждым годом, и это объяснимо.

Керамогранит Estima – отличный отделочный материал для облицовки помещений, от ванных комнат и кухонь до гостиных, спален и прихожих. Estima имеет более 50 коллекций, которые представляются в студии керамогранита и керамической плитки Estima в Петрозаводске.

Можно много говорить о достоинствах керамогранита Estima, но лучше посмотреть фотографии реализованных проектов с его использованием.

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