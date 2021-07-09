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Новый арт-объект появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
15:44, 10 Июля 2021
фото: © паблик «Живой Петрозаводск»

Спортивный снаряд для гигантов украсил городскую набережную.

Новый арт-объект появился на Онежской набережной в Петрозаводске.

Фото с ним было выложено в паблике «Живой Петрозаводск».

Монумент представляет из себя огромную гантелю. Вес гигантского спортивного снаряда, судя по надписи на ней — 6 тонн. Тут же написаны теги и адреса компании MB Barbell.
Объект находится рядом с уличными тренажерами той же компании.

Напомним, другой известный объект на набережной Петрозаводска — Дерево Дружбы — заросло травой и сорняками.

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Комментарии

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кир
2021-07-10 16:10:48
Не нужны арт-объекты. Просто язычники поклоняться любят всё равно кому и чему, - сказал мой кот.
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