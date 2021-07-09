Новый арт-объект появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Спортивный снаряд для гигантов украсил городскую набережную.
Новый арт-объект появился на Онежской набережной в Петрозаводске.
Фото с ним было выложено в паблике «Живой Петрозаводск».
Монумент представляет из себя огромную гантелю. Вес гигантского спортивного снаряда, судя по надписи на ней — 6 тонн. Тут же написаны теги и адреса компании MB Barbell.
Объект находится рядом с уличными тренажерами той же компании.
Напомним, другой известный объект на набережной Петрозаводска — Дерево Дружбы — заросло травой и сорняками.
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