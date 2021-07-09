Новый арт-объект появился на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Спортивный снаряд для гигантов украсил городскую набережную.

Новый арт-объект появился на Онежской набережной в Петрозаводске.

Фото с ним было выложено в паблике «Живой Петрозаводск».

Монумент представляет из себя огромную гантелю. Вес гигантского спортивного снаряда, судя по надписи на ней — 6 тонн. Тут же написаны теги и адреса компании MB Barbell.

Объект находится рядом с уличными тренажерами той же компании.

Напомним, другой известный объект на набережной Петрозаводска — Дерево Дружбы — заросло травой и сорняками.