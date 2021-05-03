Новый асфальт треснул в микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Не прошло и двух с половиной лет, как на асфальте на улице Пограничной появились трещины.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане пишут, что не прошло еще и 2,5 лет, как комиссией администрации Петрозаводска у подрядчика была успешно проведена приемка работ по обустройству тротуаров в районе пешеходного перехода и автобусных остановок, расположенных в районе домов № 6 и 7 по ул. Пограничной, а асфальт уже дал трещину.

«Вот так уже не первый день выглядит тротуар у автобусной остановки в районе дома №6 по ул. Пограничной: большие трещины во всю его ширину на различных участках. Разрушение асфальтобетонного покрытия продолжается», - написал в паблике петрозаводчанин.

Горожанин просит чиновников мэрии «незамедлительно принять меры, пока не разрушилось покрытие всего тротуара и остановочной площадки».