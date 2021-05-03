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Новый асфальт треснул в микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
15:14, 04 Мая 2021
фото: источник - паблик «Подслушано в Петрозаводске»
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Не прошло и двух с половиной лет, как на асфальте на улице Пограничной появились трещины.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожане пишут, что не прошло еще и 2,5 лет, как комиссией администрации Петрозаводска у подрядчика была успешно проведена приемка работ по обустройству тротуаров в районе пешеходного перехода и автобусных остановок, расположенных в районе домов № 6 и 7 по ул. Пограничной, а асфальт уже дал трещину.

«Вот так уже не первый день выглядит тротуар у автобусной остановки в районе дома №6 по ул. Пограничной: большие трещины во всю его ширину на различных участках. Разрушение асфальтобетонного покрытия продолжается», - написал в паблике петрозаводчанин.

Горожанин просит чиновников мэрии «незамедлительно принять меры, пока не разрушилось покрытие всего тротуара и остановочной площадки».

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Комментарии

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2021-05-04 16:42:55
Там где правят педроссы , всегда разруха и разбитые дороги.
Гость
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