Новый автовокзал строят в Пряже – главное здание практически готово

Глава Карелии Артур Парфенчиков проконтролировал ход строительства автовокзала в районном центре республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне побывал в Пряже, где строится новый автовокзал и остался доволен ходом работ.

«Основные работы по возведению главного здания практически завершены: проложены наружные коммуникации, сейчас рабочие занимаются оборудованием освещения, приступили к благоустройству прилегающей территории, - рассказал Парфенчиков. - Кроме основного здания, где расположатся зал ожидания и кассы, идет строительство КПП. Срок сдачи объекта – конец года. Конечно, пандемия внесла свои коррективы – возникли задержки по поставкам стройматериалов. Но сейчас эти вопросы решены, и подрядчик планирует завершить работы даже раньше срока».

По мнению главы Карелии, расположение нового автовокзала удачное – у самой федеральной трассы.

«Здесь будут останавливаться и автобусы на Олонец и Санкт-Петербург, это, безусловно, оценят пассажиры. Кроме того, рядом с вокзалом есть свободная площадка. Предложил главе администрации района рассмотреть вопрос об установке здесь торговых павильонов, в первую очередь для местных фермеров. На мой взгляд – это очень ходовое место для торговли».

Напомним, строительство новой автостанции также идет и в Пудоже. Кроме того, в этом году началась масштабная реконструкция автовокзала в Петрозаводске.