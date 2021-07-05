Реклама
Прислать новость
Парфенчиков назначил Игоря Корсакова заместителем главы Карелии по внутренней политике 15
05.07.2021 18:00
Скончался кинорежиссер Владимир Меньшов 5
05.07.2021 11:23
В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО) 10
05.07.2021 13:23
Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петрозаводске 1
05.07.2021 12:35

Новый автовокзал строят в Пряже – главное здание практически готово

Новости. Общество
08:05, 06 Июля 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков проконтролировал ход строительства автовокзала в районном центре республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне побывал в Пряже, где строится новый автовокзал и остался доволен ходом работ.  

«Основные работы по возведению главного здания практически завершены: проложены наружные коммуникации, сейчас рабочие занимаются оборудованием освещения, приступили к благоустройству прилегающей территории, - рассказал Парфенчиков. - Кроме основного здания, где расположатся зал ожидания и кассы, идет строительство КПП. Срок сдачи объекта – конец года. Конечно, пандемия внесла свои коррективы – возникли задержки по поставкам стройматериалов. Но сейчас эти вопросы решены, и подрядчик планирует завершить работы даже раньше срока».

По мнению главы Карелии, расположение нового автовокзала удачное – у самой федеральной трассы.

«Здесь будут останавливаться и автобусы на Олонец и Санкт-Петербург, это, безусловно, оценят пассажиры. Кроме того, рядом с вокзалом есть свободная площадка. Предложил главе администрации района рассмотреть вопрос об установке здесь торговых павильонов, в первую очередь для местных фермеров. На мой взгляд – это очень ходовое место для торговли».

Напомним, строительство новой автостанции также идет и в Пудоже. Кроме того, в этом году началась масштабная реконструкция автовокзала в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-07-06 09:49:26
А зачем, если автобусов нет - визжала либерастня :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»