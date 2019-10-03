Новый детский сад откроется в Петрозаводске зимой

Строительство нового детского сада на улице Попова завершат в декабре, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новый детский сад на улице Попова строится в рамках национального проекта «Демография». Работы ведет АО "Специализированный застройщик "КСМ".

"Ввод в эксплуатацию планируется уже в декабре текущего года. В начале следующего года мы выполним все необходимые процедуры по лицензированию, и в феврале-марте сможем принять первых малышей", - сказала Ирина Мирошник.

Строительство здания практически завершено. Сейчас устанавливается кровля и прокладываются наружные инженерные коммуникации. Внутри здания ведутся электромонтажные, сантехнические и отделочные работы. До середины ноября будет завершено благоустройство территории.

По периметру будет оборудована система видеонаблюдения, сигнал с камер будет поступать на пост охраны. На крыльце установят электроподъемник для людей с ограниченными возможностями движения.

Новый детский сад будет рассчитан на 300 детей. В нем предусмотрены 12 групп, спортивный зал и зал для музыкальных занятий, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, учебные классы, и другие помещения.