Новый детский сад построят в Петрозаводске

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АО "КСМ" планирует в 2019 году построить детский сад в петрозаводском микрорайоне Древлянка на улице Попова.
Об этом "Вестям Карелии" сообщили в администрации города.
Компания "КСМ" выиграла аукцион на право аренды земельного участка, примыкающего к жилому комплексу "Каскад", который строит та же компания. На этом участке планируется строительство детского сада.
На какое количество мест планируется построить детский сад, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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