Новый детский сад в Петрозаводске обещают достроить в ноябре

Строительная готовность дошкольного учреждения на Древлянке составляет 87%, сообщили в правительстве республики.

Новый детский сад «Лукоморье» в районе улицы Хейкконена на Древлянке в столице Карелии рассчитано на 300 мест. Строительство ведет группа компаний «Карелстроймеханизация». Это уже пятый детский сад, который КСМ возводит по своему разработанному типовому проекту.

По информации республиканского Министерства образования, в настоящее время строительная готовность объекта — 87%. Подрядчику осталось выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить территорию. Также на объекте продолжаются работы по технологическому присоединению инженерных сетей. Параллельно в детский сад закупается необходимое оборудование и мебель. Завершить строительство планируется в середине ноября. Затем учреждение будет проходить процедуру лицензирования, и только потом примет первых воспитанников.

Детский сад включает в себя 12 групп, в том числе для детей младшего дошкольного возраста. В здании предусмотрены учебные и административно-хозяйственные помещения, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, лифт, кабинеты логопеда, психолога и другие. Будет доступ и для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось новый детский сад, где как минимум шесть ясельных групп примут малышей от 1,5 лет, откроется на Древлянке 1 сентября.

«По срокам сдачи садика мы не сомневаемся, поскольку дошкольное учреждение строит компания „КСМ“. За летний период мы успеваем пройти лицензирование и аккредитацию. 1 сентября садик откроется и примет детей. Хорошо, что рядом располагается бассейн H2O. Это означает, что ребята будут ходить на занятия в бассейн, который сотрудничает с близлежащими образовательными учреждениями. Дети в раннего возраста смогут учиться плавать», — говорила в январе 2020 года тогда еще глава Петрозаводска Ирина Мирошник.