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Новый дом на Перевалке будет построен уже в этом году

Новости. Общество
10:00, 14 Сентября 2022
фото: © СФК

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Осень только наступила, но опытные покупатели знают: сейчас самое время приобретать недвижимость, чтобы успеть до предновогоднего ажиотажа и въехать в новую квартиру в этом году.

Идеальный вариант — 5-этажный дом на ул. Черняховского 25 от «СФК». Строительство идёт с опережением графика и находится на завершающей стадии. Дом будет введён в эксплуатацию уже в этом году. В продаже остались: последняя 3-комнатная квартира, 2-комнатные на разных этажах. При этом действуют выгодные условия приобретения:

1. Дисконт 1,4% на весь срок кредитования*. Дисконт предоставляется на любую ипотеку от ПАО СберБанк. Например, вам одобрили ипотеку под под 6,7%. Застройщик снизит ставку до 5,3%.

2. Беспроцентная рассрочка:

• Первоначальный взнос 15%
• Индивидуальный график платежей
• Окончательный расчёт — до 30.11.2022

Уютный, небольшой дом (всего 50 квартир) станет местом, где ваша семья будет наслаждаться тишиной и покоем, отдыхать от шумного города. При этом на машине вы сможете за 6 минут доехать до ж/д вокзала и центра Петрозаводска. А в шаговой доступности будет все необходимое: детские сады, школы, магазины и аптеки.

В доме на продажу выставлены кладовые помещения.  Индивидуальная кладовая решит вопрос хранения крупногабаритных вещей, в вашей квартире будет ещё больше свободного пространства.

Квартиры сдаются с подготовкой под отделку, но в сентябре вы можете заказать отделку от застройщика класса эконом или комфорт. При этом стоимость работ и материалов включается в сумму ипотеки, что значительно экономит семейный бюджет.

Узнайте вашу экономию и условия покупки по телефону 44-55-55

*Кредит предоставляет публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015 г.

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Строительное предприятие N1» ИНН 1001001619 ОГРН 1021000540604 г. Петрозаводск, улица Мурманская, 26а. 

Основные условия кредитования

Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у компании-продавца (в указанную группу входят компании-продавцы (юридические лица), у которых приобретается жилье из списка аккредитованных новостроек, информация о которых размещена здесь. До обращения с заявкой на кредит по Акции на новостройки по каждому интересующему Вас объекту необходимо предварительно уточнить по телефону офиса продаж компании-продавца об участии объекта в Акции ПАО Сбербанк на новостройки и о возможности подачи заявки на кредит в офисе компании-продавца.); Срок завершения строительства не ограничен условиями акции; Возможность приобретения строящихся апартаментов; Расчеты через Сервис безопасных расчетов; Возможность выдачи кредита частями: Сумма кредита разбивается на 2 равных части Первая часть перечисляется после регистрации ДДУ (договор долевого участия). Вторая часть перечисляется через определенный срок после первой части (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой части и до подписания передаточного акта). Срок перечисления 2-й части фиксируется в Д. У. Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 рублей Макс. сумма кредита: Не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 15% Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительства физических лиц. В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора. География Вся РФ (в рамках программы субсидирования кредитование осуществляется исключительно тем территориальным банком ПАО Сбербанк, на территории обслуживания которого возводится строительный объект, за исключением Московского и Среднерусского банков — кредитование по строительным объектам, расположенных на территории г. Москвы и/или Московской области, возможно Московским и/или Среднерусским банками)

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