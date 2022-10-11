Новый ФОК «Динамо» открыли на месте бывшего стадиона на окраине Петрозаводска

Многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо», расположившийся на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина, открыл свои двери перед первыми посетителями.

Сегодня, 13 декабря, в Петрозаводске состоялось торжественное открытие нового многофункционального Физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». Первыми посетителями ФОКа стали представители правительства, парламента республики, Совета Федерации, администрации города, Петросовета и сами динамовцы.

Как отметили в ходе мероприятия, место для строительства было выбрано не случайно. В советское время здесь располагался стадион спортивного общества «Динамо», который пользовался большой популярностью у жителей Петрозаводска, но разрушился в 90-е годы. Спустя 30 лет, в 2020 году, было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Олимпийским советом республики. Было принято решение о строительстве на месте бывшего стадиона нового многофункционального спортивного комплекса. 14 октября 2020 года на месте будущего ФОКа «Динамо» была заложена капсула с посланием для потомков. Реализацией крупного проекта занялась строительная компания «Баренц Групп».

Спустя два года спортобъект общей площадью 1840 метров готов принимать юных и взрослых спортсменов. Его по достоинству оценил председатель общественно-государственного объединения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

«В апреле 2023 года легендарному обществу „Динамо“ исполнится 100 лет. Мы, сегодняшние руководители „Динамо“, взяли курс на то, чтобы этот праздник прошел достойно. А как его можно достойно встретить? Только модернизацией и строительством спортивных объектов, поскольку на этих объектах рождаются чемпионы, на них проходят тренировки. И сейчас в ряде городов, в том числе и в Петрозаводске, мы сдаем физкультурно-оздоровительный комплекс. Хотел бы заметить, что этот комплекс один из лучших объектов, которые сдаются по стране. И конечно, эти объекты будут способствовать тому, что динамовцы совершенствовали свой спортивный навык. Мы здесь будем пропагандировать служебно-прикладные виды спорта. Здесь будут тренироваться дети, работать секции. Здесь будет подрастать здоровое и нужное для общества поколение», — отметил Анатолий Гулевский.

Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, помещениями для проведения тренировок, спортивных игр, официальных спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта; тренажерный зал с профессиональным оборудованием, удобные раздевалки и административные помещения.

В универсальном спортивном зале комплекса использовано профессиональное многослойное напольное покрытие «Мегас», которое дает возможность проводить на базе ФОКа всероссийские соревнования. Это специальный паркет, который является самым функциональным покрытием, предназначенным для залов игровых видов спорта. Он обеспечивает наилучшую амортизацию, максимальный отскок мяча и оптимальный коэффициент скольжения. Кроме этого, в зале предусмотрено наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо.

В ходе торжественной церемонии открытия ФОКа динамовцы вручили благодарственные письма генеральному директору строительной компании Илье Гаврюшеву и сенатору от Карелии Игорю Зубареву, который поделился, что во время студенчества занимался здесь на стадионе «Динамо». Здесь же тренировался в свое время и глава Карелии Артур Парфенчиков. Он хотел бы видеть в этом районе новые объекты «Динамо».

Как отметил Гулевский, ему приятно, что глава Карелии — динамовец, и что он хотел бы здесь видеть динамовский кластер.

«Это не просто слова, а слова, которые будут трансформированы в дополнительные динамовские спортивны объекты. Что мы планируем делать? Сама обстановка диктует перемены. Сейчас наша страна находится в активной фазе специальной военной операции. Динамовцы наряду с другими военнослужащими стоят в одном строю для выполнения задач по обеспечению конституционной безопасности российской федерации, особенно в новых российских республиках и областях. Конечно, мы будем делать упор на развитие служебно-прикладных видов спорта. Мы будем делать упор на воспитание нашего подрастающего поколения. Поскольку идеология — это то, основное, что в далекой перспективе приведет нашу страну вперед. И, конечно, „Динамо“ здесь будет идти в авангарде», — считает председатель общественно-государственного объединения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».