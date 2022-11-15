Новый ФОК открылся на выезде из Петрозаводска

На пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо».

Построенный за два года многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» общей площадью 1840 метров включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, помещениями для проведения тренировок, спортивных игр, официальных спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта.

Также в ФОКе располагается тренажерный зал с профессиональным оборудованием, удобные раздевалки и административные помещения.

Открытие нового ФОКа в Петрозаводске приурочено к 100-летию общества «Динамо», которое с момента создания в апреле 1923 года положило начало массовому, всенародному спортивному движению в нашей стране.

Подробнее об открытии нового ФОКа читайте здесь.