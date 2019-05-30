Новый главный судебный пристав Карелии оценил открытость жителей региона

Исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров дал первую пресс-конференцию после своего назначения.

Олег Гончаров заявил, что был назначен на должность в Карелии чуть более месяца назад.

Гончаров родился в Курской области. В Карелию он прибыл из Новгородской области, где трудился заместителем руководителя местного Управления более пяти лет.

По словам Гончарова, прежде в Петрозаводске он никогда не был.

"Безусловно, красивая природа.Красивая местность. Ну а с теми людьми, в том числе сотрудниками, коллегами, коллегами из других служб, с кем познакомился - могу сказать первое видение: люди открытые. Мне очень на самом деле нравится", - сказал Гончаров.