Новый главный судебный пристав Карелии оценил открытость жителей региона

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Исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров дал первую пресс-конференцию после своего назначения.
Олег Гончаров заявил, что был назначен на должность в Карелии чуть более месяца назад.
Гончаров родился в Курской области. В Карелию он прибыл из Новгородской области, где трудился заместителем руководителя местного Управления более пяти лет.
По словам Гончарова, прежде в Петрозаводске он никогда не был.
"Безусловно, красивая природа.Красивая местность. Ну а с теми людьми, в том числе сотрудниками, коллегами, коллегами из других служб, с кем познакомился - могу сказать первое видение: люди открытые. Мне очень на самом деле нравится", - сказал Гончаров.
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