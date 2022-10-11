Новый год никто не отменял: в мэрии Петрозаводска публично расскажут о праздничной программе

Празднование Нового года и Рождества обсудят 5 декабря на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска.
Председатель комитета социального развития Наталья Кармазина расскажет о планируемых праздничных мероприятиях.
Обсуждение можно будет послушать благодаря онлайн-трансляции, которая начнется в 10.00.
Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, почему он не поддерживает идею отменить новогодние торжества из-за проведения специальной операции.
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