Новый год никто не отменял: в мэрии Петрозаводска публично расскажут о праздничной программе

Празднование Нового года и Рождества обсудят 5 декабря на открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска.

Председатель комитета социального развития Наталья Кармазина расскажет о планируемых праздничных мероприятиях.

Обсуждение можно будет послушать благодаря онлайн-трансляции, которая начнется в 10.00.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил, почему он не поддерживает идею отменить новогодние торжества из-за проведения специальной операции.