Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии

Власти Карелии рассчитывают, что в Костомукше будет создано новое направление металлургического производства.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» сообщил премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

«Северсталь» в Костомукше уже сделала определенные шаги по модернизации собственного производства. Если нам удастся вместе с ними пройти этот путь, если удастся обеспечить инфраструктурой, то у нас следующий этап развития будет определенный передел металлургии в Костомукше, который будет создан. Не могу сказать точно, но я думаю, что нам удастся пройти этот путь. Мы сейчас этим вопросом очень плотно занимаемся по газификации Сегежи и газификации Костомукши. Если нам удастся все эти вопросы решить, то тогда в Костомукше появится следующий металлургический передел…Это новый металлургический комбинат может появиться в Костомукше», - сказал Чепик.

Кроме производства окатышей, которым занимается Костомукшский ГОК, к основным видам металлургического передела относятся плавка и разливка металла, обжатие, прокатное, трубное и метизное производства.