Новый международный сервис бронирования спортивных баз разработала IT-компания из Карелии

IT-компания из Карелии MKomov Studio разработала сервис Super.Camp, который помогает подбирать спортивные базы для организации спортивных сборов и соревнований любого уровня.

Руководитель студии Михаил Комов представил сервис на международном IT-форуме «Цифровой суверенитет», который проходил в Омске с 28 февраля по 2 марта.

Как сообщили в компании, сервис Super.Camp обеспечивает единый сервис бронирования спортивных мероприятий, предоставляет максимально подробную информацию о турбазах, обеспечивает удобный поиск информации о мероприятиях.

На платформе можно получить всю необходимую информацию о месте проведения мероприятия (питание, проживание, трансфер, допуслуги) и напрямую его забронировать,

Сервис обеспечивает бронирование спортивных баз по всей России и еще в 27 странах мира. В дальнейшем он будет расширяться.

Международный IT-форум «Цифровой суверенитет» проходит с 2019 года, его организаторы — Сибирский IT-кластер и агентство развития и инвестиций Омской области. Форум — это экспертная площадка для обсуждения передовых мировых и российских разработок. Среди спикеров форума в 2023 году — представители высокотехнологичных компаний Geek Brains, ITB, Омский IT-парк и др.