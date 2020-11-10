Новый мост через реку Сяпся в Карелии сдадут на год раньше

Реконструкцию моста через реку Сяпся в Пряжинском районе планируют завершить к сентябрю 2021 года, сообщили в правительстве Карелии.

На автодороге "Петрозаводск ‒ Суоярви" идет масштабная реконструкция моста через реку Сяпся. По сути, это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом со старым, признанным аварийным несколько лет назад.

Работы ведет карельская кампания "ПСК Строитель". Рабочие расчистили территорию, занимаются возведением опор, устройством пролетных строений.

"Я думаю, в следующем году к сентябрю должны закончить. Хотя он трехгодовой. Полотно практически готово. Останется только демонтировать старый мост", ‒ сказал руководитель организации Николай Жилкин.

О необходимости ремонта переправы через реку Сяпся жители Карелии неоднократно писали главе республики в соцсетях. Этот вопрос обсуждался и на встречах с населением Пряжинского района.

"Наверное, сегодня это самая важная точка наших работ по приведению в порядок трассы "Петрозаводск ‒ Суоярви". Строительство идет активно: большое количество техники, рабочего персонала. Хотел бы поблагодарить подрядчика за то, что строительство моста было рассчитано на три года, а с учетом набранных темпов есть все шансы, чтобы мы приняли объект к сентябрю следующего года и трасса пошла по новому мосту", ‒ отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, строительство моста ведется в рамках региональной программы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость новой переправы ‒ почти 280 миллионов рублей.

Ранее глава Карелии говорил, что проехать по новому мосту через Сяпсю можно будет летом 2022 года.