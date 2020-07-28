По просьбам жителей в Карелии построят новый двухполосный железобетонный мост

На автодороге "Петрозаводск-Суоярви" началась масштабная реконструкция моста через реку Сяпся.

"По сути, это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом со старым, признанным аварийным несколько лет назад, – написал глава Карелии на своей странице в соцсети. – Знаю, что многие жители Карелии ждали начала этих работ, неоднократно писали мне об этом в соцсетях. Приступить к строительству позволила региональная программа "Развитие транспортной системы".





Общая стоимость новой переправы – 280 миллионов рублей.

Работы ведет карельская кампания "ПСК Строитель". Сейчас уже завершен подготовительный этап, расчищена территория и рабочие приступили к возведению опор.

Проехать по новому мосту, по словам Парфенчикова, через Сяпсю можно будет летом 2022 года.