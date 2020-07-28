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По просьбам жителей в Карелии построят новый двухполосный железобетонный мост

Новости. Общество
15:42, 29 Июля 2020
фото: © страница Вконтакте Артура парфенчикова
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На автодороге "Петрозаводск-Суоярви" началась масштабная реконструкция моста через реку Сяпся.

"По сути, это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом со старым, признанным аварийным несколько лет назад, – написал глава Карелии на своей странице в соцсети. – Знаю, что многие жители Карелии ждали начала этих работ, неоднократно писали мне об этом в соцсетях. Приступить к строительству позволила региональная программа "Развитие транспортной системы".

Общая стоимость новой переправы – 280 миллионов рублей.
Работы ведет карельская кампания "ПСК Строитель". Сейчас уже завершен подготовительный этап, расчищена территория и рабочие приступили к возведению опор.

Проехать по новому мосту, по словам Парфенчикова, через Сяпсю можно будет летом 2022 года.

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