Новый мост-красавец в Чалне показал глава Карелии

Реконструкция переправы через реку Чална завершена на 90%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети рассказал о темпах реконструкции моста в поселке Чална в Пряжинском районе.



«Мост через реку Чалну практически готов. Посмотрите, каков красавец! — написал Парфенчиков. — Его готовность — более 90%. Подрядчик кратно увеличил грузоподъемность и пропускную способность переправы. Остались заключительные штрихи — устройство съездов и очистных сооружений, а также нанесение разметки на проезжую часть».



По словам руководителя республики, мост через Чалну — один из этапов реконструкции дороги Петрозаводск — Суоярви.



«Точнее не реконструкции, а строительства — ведь ряд участков, таких как с 25 по 33 километр (с ними работаем в этом году), приходится прокладывать заново», — заявил Парфенчиков.



По его словам, масштабные работы на дороге завершат в этом году. В течение пяти лет 117 километров трассы привели в порядок, построили три моста через реки Сяпсю, Кутижму и Чалну. На следующий год должны завершить ремонт на четвертом мосту автодороги — через реку Шуя на 115 километре.