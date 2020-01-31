Новый мост в селе на севере Карелии открыли с песнями (ВИДЕО)

В селе Шуерецкое Беломорского района торжественно открыли новую переправу, построенную на месте сгоревшего моста.

Как отметил на церемонии открытия моста руководитель подрядной организации ООО "СК-Мост" Андрей Гураль, сооружение, возведение которого продолжалось 48 суток, рассчитано на максимальную нагрузку в 120 тонн.

"Мост проживет сто лет", - цитирует пресс-служба Минтранса Карелии строителя.

В торжественной церемонии открытия переправы приняли участие представители правительства, районной власти, депутаты и все местные жители, устроивших праздничное гуляние."История создания этого моста долгая. И, наконец, он построен. Я хочу поблагодарить строителей, выполнивших работу, которая была непростой – как само строительство, так и доставка техники, для чего пришлось отдельно договариваться с ОАО "РЖД"", - отметил на церемонии глава Минтранса Алексей Кайдалов.

Напомним, 100-метровый деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей", сгорел 9 июня прошлого года. Все жители села Шуерецкое тушили полыхавший мост, но спасти не смогли. На возведение нового мостового сооружения из Дорожного фонда РК бюджету Беломорского муниципального района была предоставлена субсидия в размере более 30 млн рублей.

Видео с торжественной церемонии открытия моста опубликовали в паблике "Поморский берег (Беломорский район РК)".