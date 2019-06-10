ФОТО: Сгоревший мост в селе Карелии отрезал людям дорогу на "большую землю"

В Беломорском районе все жители села Шуерецкое тушили полыхавший мост, но спасти не смогли.

В минувшее воскресенье 9 июня в 15.00 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение, что в селе Шуерецкое Беломорского района загорелся деревянный мост, соединяющий поселение с "большой землей".

По информации МЧС Карелии, через 5 минут после сообщения подразделение добровольной пожарной дружины прибыло на место происшествия.

К этому моменту на помощь в тушении полыхавшего моста прибежали все жители села.

"Мост тушили 70 человек, но спасти его не удалось, - сказали в ведомстве, - на данный момент на месте пожара работает группа эксперт, которая выясняет обстоятельства произошедшего".

По комментариям местных жителей в паблике Беломорского района, это был единственный путь к административному центру, и он уже давно требовал ремонта, но так и не дождался.