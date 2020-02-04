Новый пешеходный мост построят в районе железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Мостовое сооружение появится с южной стороны вокзала, строительные работы начнутся уже в феврале.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, по проекту новый пешеходный мост будет расположен на 12 метров южнее существующего. Мост будет представлять ферму длиной 64 м и высотой пролетного строения 6 м с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь с другой стороны.

Новое сооружение будет оснащено 4 лифтами для передвижения маломобильных групп населения. Они будут использоваться для подъема и спуска на все платформы и транзитного прохода между площадью Гагарина и районом Перевалка. При этом все галереи пролетных строений, лестничных сходов будут полностью закрыты сверху.

На первом этапе строительно-монтажных работ, которые начнутся в феврале этого года, будет демонтирован лестничный сход и одно пролетное строение действующего моста со стороны площади Гагарина. Добраться до Перевалки можно будет по временному лестничному сходу, который установят на 1-й платформе, и далее по старому мосту, который после возведения нового путепровода будет демонтирован.

Ранее было отремонтировало здание вокзала в Петрозаводске. Данный проект, как и строительство нового пешеходного моста, реализован в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Карелии и финансируется из инвестиционной программы ОАО "РЖД".