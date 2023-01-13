Новый пешеходный путь появится между центром Петрозаводска и Первомайским районом

Администрация Петрозаводска планирует обустроить лестничные спуски в двух парках, чтобы связать центр города и Первомайский район.

Об этом сообщила на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.

Новые лестничные спуски появится в парках Мира и Сенаторка.

Это позволит пешеходам напрямую проходить от Школы искусств в Первомайском районе к улице Фридриха Энгельса недалеко от здания таможни.