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"Новый подход" к контролю за бизнесом в ЖКХ и строительстве обещает Госкомнадзор Карелии

Новости. Общество
16:04, 10 Декабря 2020
фото: pixabay
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Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в несколько раз сократил количество проверок организаций в сфере ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова по итогам заседания госкомитета, где обсуждались итоги работы ведомства за 11 месяцев 2020 года.

Количество плановых проверок лицензионного контроля уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рамках жилищного надзора этот показатель снизился более чем в 6 раз.

По словам бизнес-омбудсмена, руководство госкомитета считает своей основной задачей в 2021 году "внедрение нового подхода в контрольно-надзорной деятельности".

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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