Новый рекорд по числу инфицированных коронавирусом зафиксирован в России

Количество выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России снова достигло рекордного уровня.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за последние сутки в России выявлено 28782 случая COVID-19. Днем ранее было зарегистрировано 28145 инфицированных.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1,2%.

За все время с начала эпидемии от коронавируса умерли 42684 человека.



Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 528,5 тыс. человек.