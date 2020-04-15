Новый резидент ТОСЭР в Костомукше объявлен в Карелии

Предприятие, занимающееся камнеобработкой, предполагается открыть на территории опережающего социально-экономического развития в Костомукше.

15 апреля было подписано соглашение между министерством экономического развития и промышленности республики и компанией "Норд Стоун" об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, расположенной в Костомукшском городском округе. Об этом информирует Минэк региона.

О проекте, который планируется реализовать в Костомукше, читайте на сайте "Вести Карелии".